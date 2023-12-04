Почту Деда Мороза открыли в калужском Людиново

Почта Деда Мороза открылась во Дворце культуры им. Г.Д. Гогиберидзе в Людиново (Калужская область). Написать о своих пожеланиях главному зимнему волшебнику мальчишки и девчонки могут в специальной новогодней гостиной, сообщает газета «Весть» в понедельник, 4 декабря.

На торжественном открытии гостиной детей и их родителей встречали Снежана Морозовна и Снеговик-почтовик с ящиком Деда Мороза. Они нарядно украсили холл учреждения культуры и подготовили для своих маленьких гостей занимательную праздничную программу.

Так, юные участницы из вокального ансамбля «Забава» представили присутствующим яркие музыкальные номера. Также дети кружили в хороводе, играли в подвижные игры, мастерили новогодние сувениры, а затем писали письма Деду Морозу. Во время праздника появился еще один сказочный персонаж — Бабушка Жара, которая угостила всех чаем со сладостями.

Ранее «Известия» рассказали, как правильно написать письмо деду Морозу и куда его отправлять. Эта традиция зародилась в 1998 году, отправить послание можно в течение всего календарного года.