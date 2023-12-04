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События недели в фотографиях: снег в Москве, пожар в Ростове-на-Дону, вулканы по всему миру

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В выходные в Москве прошел сильнейший снегопад. По словам синоптиков, последний раз подобные осадки наблюдались 40 лет назад. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Gil Eliyahu
Израильская армия обстреляла Ливан со своей территории
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Antara Foto
При извержении вулкана Марапи в Индонезии погибли 11 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Огни зажгли на новогодних елках на главной аллее ВДНХ
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников
В Москве прошел международный форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit, участие в котором приняли профессионалы из 60 стран
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Etna Walk, Giuseppe Distefano
Вновь начала извергаться Этна, самый активный вулкан Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Красной площади в Москве начал свою работу традиционный ГУМ-каток
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Сотрудники пожарной службы на месте пожара вещевого рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
В Москве случился сильный пожар на территории вещевого рынка «Садовод»
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
На голливудской Аллее славы открыта звезда в честь актера Маколея Калкина, известного по фильмам «Один дома»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Москве в очередной раз вручали национальную музыкальную премию «Золотой граммофон»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На льду Новосибирского водохранилища прошли соревнования Кубка Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу
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