Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников в России

Минобороны России предложило изменить организацию «проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». Изменения предлагаются ведомством с учетом опыта специальной военной операции, 3 декабря говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«[Проект постановления правительства] направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу; граждан, поступающих на военную службу по контракту; граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования; граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв; граждан, призываемых на военные сборы», ― следует из карточки с информацией о готовящемся к публикации документе.

Изменения планируется ввести в положение о военно-врачебной экспертизе, в котором предоставлен перечень заболеваний, предусматривающих разные уровни годности к военной службе.

Как следует из данных портала, общественное обсуждение проекта должно закончиться 12 декабря.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Документом в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения, согласно которым верхняя граница призывного возраста поднимается на три года, до 30 лет, а нижняя граница — 18 лет — остается без изменений. нормы призыва вступят в силу с 1 января 2024-го.

В сентябре 2022 года сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в России необходимо обновить критерии годности для прохождения военной службы и исключить из них некоторые болезни. В пример таких болезней она привела плоскостопие и сколиоз определенных степеней.