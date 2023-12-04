Правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Правительство России утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Об этом 4 декабря сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет», — сказал он.

По его словам, подписанный документ формирует условия для построения современной и защищенной информационной инфраструктуры. Это важно для внедрения современных инновационных решений и технологий, добавил премьер-министр.

«К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гб/с», — отметил Мишустин.

Так, начнется поэтапный запуск базовых станций стандарта 5G во всех городах, население которых превышает 100 тыс. человек, всего планируется обеспечить покрытие сетями на территориях, где проживает 60% населения.

В июне Мишустин заявил о важности перехода на сети связи новых поколений. Он рассказал о дорожной карте «Развитие современных сетей», реализацию которой запустило правительство, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G. В нее входят несколько программ государственной поддержки. В числе прочего в этом году по этой дорожной карте планируется выделить субсидии в размере около 3,5 млрд рублей.

В свою очередь, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году к широкополосному интернету должны подключить 97% домохозяйств в России.