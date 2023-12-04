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В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Горловкой иностранцами

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепили группировку под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделением из иностранцев. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал советник главы республики Ян Гагин.

«Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона. По данным нашей разведки, на этот участок фронта прибыло несколько десятков иностранцев», — передает его слова ТАСС.

По словам Гагина, украинские войска готовят попытку атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в районе.

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Ранее, 30 ноября, корреспондент «Известий» Денис Кулага заявил, что практически весь пригород Горловки страдает от постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что предыдущие попытки контрнаступления ВСУ, в том числе на артемовском направлении, не имели успеха, но и их последний рывок под Горловкой встречает достойный отпор со стороны российских военнослужащих.

29 ноября Денис Кулага сообщил, что ВС РФ успешно продолжают уничтожать беспилотники ВСУ в боях под Горловкой в Донецкой Народной Республике. Как отметил российский военнослужащий с позывным Шихан, на этом направлении боевики ВСУ отправляют дроны буквально пачками.

До этого, 28 ноября, Кулага показал последствия обстрела прифронтовой Горловки украинскими националистами. В результате попадания снаряда в земле образовалась крупная воронка. Рядом пострадали жилые дома, однако обошлось без жертв. Тогда же стало известно, что в результате обстрела была ранена мирная жительница.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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