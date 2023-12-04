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Жительница Югры до смерти избила своего несовершеннолетнего сына

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Фото: СУ СК России по ХМАО— Югре
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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы города Лангепаса. Ее подозревают в убийстве малолетнего сына путем нанесения увечий, согласно информации на сайте ведомства от 4 декабря.

«1 декабря 2023 года в вечернее время обвиняемая 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну», — говорится в сообщении.

В результате нанесения травм ребенок скончался на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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23 ноября Тимирязевский районный суд Москвы заключил под стражу до 21 января двух мужчин, напавших на компанию подростков во дворе жилого дома на севере столицы. По данным следствия, обвиняемые поставили несовершеннолетних на колени и избили палкой. Предварительно, одному из молодых людей они также угрожали ножом.

13 ноября в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетней девочке. Сообщается, что в момент совершения преступления подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения.

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