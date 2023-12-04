ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства «Тыквеол», сообщили «Известиям» в службе 4 декабря.

«Дело возбуждено в адрес рекламораспространителя (ООО «Яндекс») и рекламодателя (ООО «ОМД Эвиденс»)», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что компания «ОМД Эвиденс» разместила баннер с изображением лекарства «Тыквеол» и с пометкой «реклама» посредством сервиса «Яндекс.Директ» на одном из сайтов. При этом отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или для получения консультации специалистов.

В ФАС подчеркнули, что в случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе.

Ранее, 1 декабря, Федеральная антимонопольная служба возбудила третье дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В рекламном ролике финансовая организация размещала значимую информацию в поясняющих сносках мелким шрифтом. В результате форма текста в поясняющих сносках не позволяла потребителям получить всю необходимую для осознанного выбора информацию, рассказали в ведомстве.