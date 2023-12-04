FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный перестал появляться вместе с президентом страны Владимиром Зеленским во время его публичных выступлений, сообщила 3 декабря газета Financial Times.

Не так давно, уточняется в публикации, украинский лидер посетил несколько областей рядом с линией фронта и встретился с генералами, но среди них не оказалось главкома Залужного.

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления», — уточняет издание.

3 декабря украинский политолог Сергей Фесенко поделился мнением, что позиции Зеленского ослабнут, если он отправит Залужного в отставку. Эксперт добавил, что главком ВСУ является вторым по популярности человеком в стране и президентская команда видит в нем конкурента в случае проведения выборов главы государства в 2024 году.

Днем ранее украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

В конце ноября сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским.

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что, хотя Зеленский и исключил проведение выборов президента следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.