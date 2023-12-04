Столичные компании представили передовые разработки на Российской неделе здравоохранения

Около десяти производителей медизделий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представили свои передовые разработки на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В медкластере особой экономической зоны столицы работает свыше 20 предприятий. Они разрабатывают и выпускают различную высокотехнологичную продукцию, в том числе стационарное оборудование и изделия для оказания первой медпомощи», — рассказал он.

Так, производитель аппаратов ультразвуковой диагностики представил на форуме пять моделей. Одна из новейших разработок — портативный аппарат УЗИ размером с ноутбук, который позволяет проводить исследования в условиях мобильных госпиталей, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, в операционных и реанимационных отделениях стационаров.

Резидент ОЭЗ, специализирующийся на выпуске ортопедической, лечебно-профилактической обуви, презентовал на форуме изделия для диабетической стопы на ригидной подошве, мужские и подростковые модели для протеза, ортеза, а также линейку для детей с ДЦП.

Еще один участник представил аппарат искусственной вентиляции легких, предназначенный для всех групп пациентов, включая новорожденных весом от 500 г, а также наркозно-дыхательный аппарат, обеспечивающий бережную анестезию.

По словам Овчинского, сегодня разработки столичных промышленников пользуются большим спросом на рынке, поэтому они активно инвестируют в производство. «По итогам второго квартала 2023 года производители медизделий из столичной ОЭЗ вложили в развитие более 1 млрд рублей и организовали около 140 новых рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы.

Форум «Российская неделя здравоохранения» — одно из самых масштабных комплексных мероприятий в области медицины и охраны здоровья. Мероприятие продлится с 4 по 8 декабря.