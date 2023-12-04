В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате извержения вулкана Мерапи на острове Суматра в Индонезии. Об этом 4 декабря сообщило агентство AFP News в соцсети Х (бывш. Twitter) со ссылкой на главу поисково-спасательного агентства Padang Абдула Малика.

«Есть 26 человек, которые не были эвакуированы. Мы нашли 14 из них, трое были найдены живыми и 11 были найдены мертвыми», — сказал он.

Таким образом, 12 человек числятся пропавшими без вести.

Об извержении вулкана Мерапи на острове Суматра стало известно днем ранее. Как уточнялось, извержение продолжалось почти пять минут, а пепел поднялся на 3 тыс. м над вершиной вулкана. Высота вулкана при этом составляет 2891 м.