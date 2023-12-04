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Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Пленный украинский военнослужащий, стрелок 15-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Грядыль рассказал, что попал в плен по вине нетрезвого механика-водителя боевой машины пехоты (БМП), по ошибке отвезшего украинских боевиков на позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Рассказ пленного 4 декабря передает ТАСС.

По словам Грядыля, его вместе с сослуживцами 10 сентября привезли на позиции ВСУ в районе села Новомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), где они должны были держать оборону, чтобы российские военнослужащие «не захватили окоп».

Спустя сутки за украинскими военными приехала БМП-1, которая должна была забрать их, двух раненых и одного убитого, и довезти до пункта постоянной дислокации.

«Но наш водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что забыл дорогу, и привез нас прямо к русским солдатам», — добавил Грядыль.

Он уточнил, что за несколько дней до попадания в плен этот механик-водитель привез группу украинских штурмовиков на минное поле, в результате чего пять из них погибли при высадке из БМП.

Грядыль был мобилизован в Житомирской области, сотрудники военкомата задержали его, когда тот шел на стройку, где работал разнорабочим. По словам пленного, сначала его отправили на полигон во Львовской области, потом он прошел обучение в Великобритании. Однако полученные за границей навыки оказались бесполезны, заявил Грядыль.

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Ранее, 27 ноября, пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военных ВСУ увеличивается число тех, кто отказывается принимать участие в конфликте. В украинских вооруженных силах имеется острый недостаток подготовленных военных, в результате чего насчитывается большое число потерь, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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