Украинские боевики отступили после того, как силы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) захватили опорный пункт к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Эксклюзивные кадры их бегства поступили в распоряжение «Известий» 4 декабря.

Как следует из кадров, российская тяжелая техника перешла в наступление, военные вели огонь по националистам. Под натиском российских сил военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций.

Боевики убегали по местности, полностью покрытой следами от разрывов снарядов.

До этого, 2 декабря, Минобороны РФ показало, как соединения и воинские части ВДВ РФ ликвидировали личный состав, плавсредства и военную технику ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» и FPV-дронами. Противник отступил, бросив раненых и убитых. Часть солдат добровольно сдалась в плен российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.