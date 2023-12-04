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На Сахалине хирурги прооперировали двух пациентов с тяжелыми патологиями мозга

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Фото: минздрав Сахалинской области
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Сахалинские хирурги провели две успешные операции пациентам с тяжелыми патологиями сосудов мозга. Пациенты друг за другом поступили в областную клиническую больницу с геморрагическим инсультом, сообщило министерство здравоохранения Сахалинской области в Telegram-канале.

«В кратчайшие сроки нужно было найти расходные материалы для операции. Стоимость каждого комплекта ― 2 млн рублей», ― сказано в сообщении, опубликованном 1 декабря.

Необходимая медицинская аппаратура была приобретена в кратчайшие сроки, после чего ее доставили на остров. Также для проведения операций в больницу приехал ведущий специалист по профильной высокотехнологичной хирургии.

«С каждым из пациентов работали две бригады — сначала эндоваскулярные хирурги эмболизировали сосуды мозга, затем нейрохирурги удалили патологические образования. Один из пациентов находился под наркозом 12 часов. Все вмешательства проводились под нейрофизиологическим контролем, состояние отслеживали десятки датчиков», ― сообщили в региональном минздраве.

После операции о своем самочувствии рассказал пациент Юрий Попков, который долгими часами находился на операционном столе. По его словам, то, что с ним сделали хирурги, ― настоящее чудо.

«Хирурги ― мастера. Чудо какое-то произошло», ― заявил пациент.

У прооперированных уже наблюдается положительная динамика. Например, один из пациентов встал на ноги и способен самостоятельно передвигаться.

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Ранее, 9 ноября, стало известно, что хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве, филиала РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редкой патологией — удвоенным пищеводом и желудком.

У подростка обе пары органов оказались сформированы полноценно практически на всем их протяжении, и из-за этого было сложно определить, какую именно часть нужно удалять. Однако врачам удалось успешно полностью устранить патологию.

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