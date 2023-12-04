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Непогода в Москве заставила пассажиров рейса из Хургады часами сидеть в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиры борта Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Хургады в Москву, несколько часов провели в самолете из-за того, что воздушное судно в ночь на 4 декабря не могло из-за снегопада приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

По информации онлайн-табло московского аэропорта, рейс SU423 приземлился в 03:52 вместо указанного в расписании времени: 23:50 (3 декабря).

Как рассказали «Известиям» пассажиры, изначально самолет долго кружил, ожидая возможности сесть в Шереметьеве, но когда топливо стало заканчиваться, борт направили в аэропорт Домодедово для дозаправки.

«Мы долго летали, потому что здесь не могли почистить полосу, потом приземлились на дозаправку в Домодедове и потом вылетели из Домодедова и прилетели сюда», — уточнил один из пассажиров.

В другом московском аэропорту борт из Хургады стоял четыре часа, всё это время пассажиры находились внутри.

«Абсолютно ничего не объясняли, просто сказали, дозаправиться надо. Спрашиваем про сроки, говорят, не знают, сколько будет. Ну на пять-десять минут рассчитывали. Но в итоге больше двух часов просидели. В общей сложности задержали на четыре часа», ― сообщила пассажирка рейса.

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3 декабря в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.

В течение 12 часов в столице выпало около 15 см снега. За последние суток на улицах Москвы уборка будет производиться в четвертый раз. Коммунальные службы продолжили работать и в ночное время.

Ранее в этот день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столичный регион будет атакован мощным циклоном «Оливер» — редким тропическим атмосферным вихрем, который принесет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».

1 декабря генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил «Известиям», что рейс SU3623 из Улан-Удэ во Владивосток авиакомпании «Аэрофлот» задержался более чем на девять часов из-за неблагоприятных погодных условий. Как минимум четыре часа пассажиры провели внутри самолета.

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