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Спасатели в Хабаровском крае вышли на поиски пропавшего на льду мужчины

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Фото: управление МЧС РФ по Хабаровскому краю
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Спасатели ищут мужчину, который подал сигнал о помощи в акватории пролива Невельского в районе поселка Лазарев. Он сообщил, что находится на льду. Утром 3 декабря из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями, который несколько раз облетел предполагаемый район поиска, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.

Как сообщили в ведомстве, звонок в службу спасения поступил от мужчины, который не смог точно определить свое местоположение. На его поиски отправились спасатели.

В течение всего дня экипаж вертолета успел осмотреть акваторию и береговую линию в районе поселка Лазарев на площади 550 кв. км. Кроме того, к поискам привлекли силы пожарной части поселка и группу спасателей краевой аварийно-спасательной службы на аэроботе.

Поиски пока результатов не принесли, но в МЧС заверили, что продолжат поисково-спасательную операцию. Всего к поисковым работам были привлечены 14 человек и четыре единицы техники.

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1 декабря сотрудники МЧС России спасли из-подо льда мужчину, провалившегося туда во время рыбалки на озере Зеленом, в поселке Будогощь Ленинградской области.

Перед этим, 29 ноября, сотрудники МЧС РФ спасли лошадей, провалившихся под лед на озере Кожакуль в Челябинской области. Сообщалось, что хозяин выпустил стадо на самовыгул в районе поселка Метлино, однако некоторые животные забрели на озеро и провалились из-за некрепкого слоя льда на поверхности воды.

До этого, 26 ноября, провалившегося под лед мужчину спасли в Княжпогостском районе Республики Коми. Тонущего увидел житель города Емвы, который ловил рыбу неподалеку. Он поспешил на помощь и вытащил мужчину из полыньи на лед.

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