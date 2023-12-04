Двое медиков и пациент в Газе получили ранения в результате обстрела ЦАХАЛ

Двое парамедиков и один пациент получили ранения в результате нанесенных Армией обороны Израиля по больницам в секторе Газа. Об этом 4 декабря сообщает Красный Полумесяц Палестины.

«Два медика и раненый, которого они перевозили, пострадали, когда израильские военные обстреляли машины скорой помощи в районе Аль-Фалуджа на севере сектора Газа», ― заявила организация в социальной сети X.

Несколькими часами ранее стало известно, что Армия обороны Израиля ведет интенсивный артиллерийский обстрел и наносит удары по больницам в секторе Газа. Бомбардировке подверглись не менее 14 больниц на севере сектора Газа. Один из снарядов попал в заправочную станцию района Аль-Туффа и спровоцировал пожар.

По информации палестинского информагентства WAFA, в результате удара армии Израиля по окрестностям больницы Камаля Адвана в Джабалии погибли как минимум четыре человека, еще девять получили ранения.

Всего с утра 3 декабря, когда ЦАХАЛ начала обстрелы больниц, в госпиталь Камаля Адвана поступили как минимум 99 тел. Большинство ― женщины и дети.

2 декабря сообщалось, что ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Также истребители атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге анклава. В пресс-службе израильской армии также добавили, что бойцы боевой группы 401-й бригады уничтожили отряды противника и вели огонь по его объектам на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.