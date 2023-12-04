Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска

Авиарейс компании S7 с сообщением Новосибирск – Якутск утром 4 декабря не смог приземлиться в международном аэропорту Якутск имени Платона Ойунского, из-за чего борт перенаправили в аэропорт Сокол в Магадане. Об этом сообщает новостной портал НГС.

«Экипаж долго кружил, но не смог приземлиться в пункте назначения. Нам объяснили, что это из-за непогоды в Якутске произошло. Сейчас мы находимся в Соколе. Нам сказали, что отправят нас в Якутск новым рейсом. Пилотам нужно отдохнуть. Пока нас не разместили, ждем в Соколе этого уже два часа», ― рассказала одна из пассажирок приземлившегося в Магадане самолета.

Пресс-служба воздушной гавани предупредила о плохих погодных условиях, а также сообщила, что рейс С75261 авиакомпании S7 из Новосибирска был перенаправлен в Магадан.

«Сегодня, 4 декабря, в аэропорту Якутск туман, температура воздуха составляет –48 градусов. Метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет менее 500 м. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, утренние рейсы по центральному расписанию выполняются», ― сообщает пресс-служба Якутска.

Уточняется, что аэропорт работает в условиях ограниченной видимости, расписание рейсов корректируется в зависимости от погодных условий.

Ранее, 1 декабря, генеральный директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил «Известиям», что рейс SU3623 из Улан-Удэ во Владивосток авиакомпании «Аэрофлот» задержался более чем на девять часов из-за неблагоприятных погодных условий. Как минимум четыре часа пассажиры провели внутри самолета.