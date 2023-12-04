Al Mayadeen сообщил о массированном артобстреле сектора Газа со стороны ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивный артиллерийский обстрел и наносит удары по больницам в секторе Газа, сообщает 4 декабря телеканал Al Mayadeen.

По его данным, бомбардировке подверглись не менее 14 больниц на севере сектора Газа. Один из снарядов попал в заправочную станцию района Аль-Туффа и спровоцировал пожар. Несколько человек погибли, десятки ранены.

За день до того ЦАХАЛ сообщила о 10 тыс. нанесенных ударов по объектам в секторе Газа с начала военных действий в анклаве.

2 декабря сообщалось, что ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Также истребители атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге анклава. В пресс-службе израильской армии также добавили, что бойцы боевой группы 401-й бригады уничтожили отряды противника и вели огонь по его объектам на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.