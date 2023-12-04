Жители Каракаса рассказали «Известиям» о референдуме по территории Гайана-Эссекибо

В Венесуэле 3 декабря завершился референдум, касающийся спорной территории Гайана-Эссекибо. О том, как он проходил и каких результатов от него можно ждать, рассказали «Известиям» избиратели из Каракаса.

Среди венесуэльцев почти нет людей, кто был бы против проведения референдума или был бы готов дать негативный ответ на вопросы бюллетеня. В ЦИК сообщили, что в списках избирателей по всей стране значилось около 20 млн человек.

«Для меня это исторический момент. Я выросла в Венесуэле, где каждый раз, когда я рисовала карту, мне нужно было заштриховывать ее часть. Мои дети до сих пор вынуждены заштриховывать часть контурной карты. Сейчас я и мои дети находимся в том моменте, когда нас спрашивают, что мы думаем и что мы хотим сделать в вопросе Эссекибо», — поделилась Элена Медина Фернандес.

Традиционного противостояния между правительством и оппозицией в случае референдума 3 декабря нет, подчеркнул гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Большая часть общества никогда не отвергала Эссекибо.

Он также выразил уверенность, что референдум выявит явное преимущество положительных ответов по всем пяти вопросам. При этом, по мнению эксперта, никакого военного вмешательства Венесуэлы в Гайану по итогам голосования не будет. Цель Венесуэлы — создать международную коалицию по защите права на возвращение своей исторической территории и решить вопрос дипломатическим путем.

В то же время жители Гайана-Эссекибо под предводительством главы министерства общественных работ 3 декабря вышли на протест с лозунгом «Эссекибо принадлежит нам». Большинство из них определяют себя как граждане Гайаны, имеют гайанский паспорт и привыкли изъясняться на английском языке. По словам вице-президента страны Бхаррата Джагдео, если у Венесуэлы есть агрессивные намерения в отношении Гайаны, на столе принятия решений у него лежат «все возможные варианты».

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