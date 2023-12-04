Традиционная башкирская свадьба прошла на выставке «Россия» на ВДНХ

Пара из Башкирии сыграла свадьбу в самом большом павильоне выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Молодожены 3 декабря поделились с «Известиями» своими впечатлениями.

Юлия и Загир пришли в ЗАГС подавать документы на регистрацию брака, когда им предложили необычный формат свадьбы в павильоне выставки «Россия». Пара сразу же согласилась.

«Мы очень рады представлять свою республику Башкортостан», — сообщил Загир.

Юлия сказала, что для нее такой формат празднования — это честь, поскольку они получили возможность представить традиции своей республики на столь масштабном мероприятии.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что на выставке-форуме «Россия» стартовали Дни Татарстана. В самом большом павильоне прошла свадьба молодоженов Самата и Сюмбель в традиционном татарском стиле.

Накануне на выставке-форуме прошел День Республики Чувашия. Мероприятие познакомило всех желающих с национальной культурой чувашского народа. Посетителей также ждали танцы, песни и многие другие развлечения.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.