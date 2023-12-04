Эксперты выразили надежду на показ «Кольца нибелунга» Вагнера в Большом театре

Валерий Гергиев наверняка привезет в Большой театр «Кольцо нибелунга» — тетралогию Рихарда Вагнера, давно идущую в Мариинском театре. Такое мнение высказали в беседе с «Известиями» артисты Мариинки и сторонние эксперты.

«Я думаю, что постановки будут ездить: петербургские — в Москву, московские — в Петербург. Будем «взаимопроникать». Уверен, что «Кольцо нибелунга» точно в Москву поедет», — рассказал бас Евгений Никитин.

А дирижер Филипп Чижевский напомнил, что Мариинка — это единственный оперный театр в России, где идет фактически весь Вагнер.

«Это круто. Мало какой мировой оперный дом может похвастаться таким явлением. В репертуаре Большого театра, полагаю, появятся новые названия, может быть, некоторые даже перенесутся в ГАБТ из Мариинки», — отметил дирижер.

Некоторые из опрошенных «Известиями» музыкантов прогнозируют, что Гергиев расширит репертуар Большого театра, в том числе за счет опер Вагнера.

Напомним, что 1 декабря Валерий Гергиев был назначен гендиректором ГАБТ, при этом сохранил за собой все посты в Мариинском театре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путешествия из Петербурга в Москву: что ждет Большой театр при Гергиеве