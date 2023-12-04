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«Известия» выяснили разницу в ценах книг на ярмарке non/fiction и онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ряд издательств продает книги на ярмарке non/fiction ниже цены в офлайн-магазинах, но их стоимость всё равно выше, чем на маркетплейсах. Это выяснила корреспондент «Известий» Агата Добровольская, побывавшая на ярмарке высокоинтеллектуальной литературы в Гостином дворе.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 30 ноября по 7 декабря

Скидки на декабрьском «нонфике» начинались от 10% и далее вариативно с потолком в 30%. Но при проверке прайса с ценами в интернете оказалось, что можно купить книжные новинки этого года дешевле и не платить за вход в Гостиный двор 400 рублей.

Например, книга Мадлен Миллер «Песнь Ахилла» издательства Corpus стоит 800 рублей, а на Ozon ее можно найти за 500 рублей. У «Бомборы» новинка Александра Петрова «Планета Максимус» стоит 990 рублей, тогда как в «Лабиринте» — 663 рубля.

«На ярмарке большая скидка от розницы, от офлайн-магазина. Сюда можно прийти и потрогать книгу руками. Вы же не хотите покупать кота в мешке? Онлайн часто продают некачественные, пиратские книги. Поэтому там и дешевле», — объяснили «Известиям» консультанты в корнере Inspiria.

В корнере импринта «Эксмо» книга Китти Джонсон «Пятая зима» стоит около 600 рублей, в «Лабиринте» — 425 рублей. И если не обращаться в онлайн-магазин, а зайти на сайт издательства, там книга еще дешевле — 558 рублей.

Тем не менее литературу на «нонфике» всё еще выгодно покупать, просто эту выгоду надо найти. Примечательно, что этим на прошедшей с 30 ноября по 3 декабря ярмарке смогли похвастаться некрупные издательства: например, книга Александра Кушнира «Аквариум. Геометрия хаоса», которая в интернете продается за 2,5 тыс. рублей, в корнере издательства Metamorphoses стоила 1,5 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 4 декабря, в 10:00

Без ценные: покупать книги на non/fiction больше невыгодно

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