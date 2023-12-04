Более 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Как минимум 25 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в ночь на 4 декабря из-за непогоды, говорят данные сервиса «Яндекс Расписания» по состоянию на 2:30.

В аэроворту Внуково задержаны 11 рейсов и отменены четыре. В Домодедово задержали вылет трех самолетов, один рейс отменен. В Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Ранее в воскресенье метеорологи сообщили о побитом в Москве суточном рекорде по количеству выпавших осадков. За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным.

Ранее, 3 декабря, рейс U6-174 «Уральских авиалиний» из Хабаровска в Санкт-Петербург совершил внеплановую посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево. В пресс-службе авиакомпании «Известиям» подтвердили этот факт. Инцидент объяснили необходимостью дозаправки, которая потребовалась из-за сильного встречного ветра на пути следования.

Перед этим, 2 декабря, также стало известно о вынужденной посадке в Екатеринбурге самолета хоккейного клуба ЦСКА, который летел из Москвы в Челябинск. Причиной посадки стала непогода в аэропорту Челябинска. Спустя примерно три часа после первого сообщения пресс-служба выложила новый пост о том, что команда долетела до пункта назначения.

Тогда же по меньшей мере 50 авиарейсов на фоне непогоды было задержано или отменено в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. В этот день синоптики спрогнозировали москвичам снег и гололедицу.