Прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара на Открытом шоссе

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара на Открытом шоссе. Об этом сказано на сайте ведомства 4 декабря.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств пожара на Открытом шоссе», — сказано в сообщении.

Также в прокуратуре заявили, что здание, пострадавшее от возгорания, было нежилым. С крыши постройки в результате пожара частично обрушилась кровля.

Причины возгорания пока остаются неизвестными.

О пожаре на Открытом шоссе в Восточном административном округе столицы стало известно вечером 3 декабря. Огонь вспыхнул на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА).

По информации МЧС, людей в здании на момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало.

Позже «Известия» показали кадры произошедшего. По данным корреспондента, пожару был присвоен второй ранг сложности. Это значит, воспламенились горючие материалы.

В Столичном управлении МЧС сообщили, что площадь возгорания достигла 2 тыс. кв.м. На месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники.