Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали

Вспыхнувший в столице крупный пожар на Московском заводе специализированных автомобилей локализовали на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 4 декабря сообщает МЧС России.

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 тыс. кв. м.», ― сказано в Telegram-канале министерства.

По информации МЧС, в тушении пожара принимают участие 150 специалистов и 50 единиц техники.

О пожаре на Открытом шоссе в Восточном административном округе столицы стало известно вечером 3 декабря. По информации МЧС, людей в здании на момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало.

Позже «Известия» показали кадры произошедшего. По данным корреспондента, пожару был присвоен второй ранг сложности. Это значит, воспламенились горючие материалы.

Также сообщалось, что прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара.