Российские БПЛА получат систему опознавания «свой-чужой»

Специальная аппаратура системы «свой-чужой» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прошла испытания и готова к серийному производству. Об этом рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Действует аппаратура достаточно просто. При облучении дрона радиолокационной станцией специальный приемоответчик посылает назад зашифрованный сигнал. Он позволит российским зенитчикам опознавать свои БПЛА на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км. Специальный приемоответчик весит 150 г, поэтому им можно будет оснащать даже небольшие беспилотники.

«Оборудование, разработанное в холдинге «Росэлектроника», успешно прошло испытания. Предприятие готово к старту серийного производства при поступлении заказов. Использование устройства позволяет свести к минимуму потери своих БПЛА от дружественного огня», — сообщили «Известиям» в «Ростехе».

Без системы опознавания «свой-чужой» нельзя понять, чей БПЛА находится в небе, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«В начале СВО эту проблему пытались решить, сообщая зенитчикам районы, где будут работать наши дроны. Но с тех пор обстановка сильно изменилась. Вдоль линии боевого соприкосновения действуют тысячи БПЛА, и понять их принадлежность практически невозможно. После внедрения системы «свой-чужой» на БПЛА ситуация изменится в нашу пользу, случаи «дружественного огня» сведутся к минимуму», — объяснил эксперт.

Также Леонков отметил, что после появления системы российские дроны станут дольше служить, а у систем противовоздушной обороны (ПВО) уменьшится расход ракет.

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