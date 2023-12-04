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На востоке Москвы вспыхнул пожар на заводе специализированных автомобилей
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«Известия» показали место пожара на территории завода на Открытом шоссе

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Фото: РЕН ТВ
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К Московскому заводу специализированных автомобилей прибывают техника и пожарные — более 10 экипажей. Возможно, их будет еще больше, так как пожар очень серьезный, сообщил с места происшествия 4 декабря корреспондент «Известий» Александр Шпак.

«Над заводом практически на 1 км в небо возвышается большой черный столб дыма», — добавил журналист.

По его словам, пожару присвоен второй ранг сложности. Это значит, воспламенились горючие материалы.

«А вот, по всей видимости, продукция этого завода — прицепы и покрышки. Их здесь очень много, они стоят штабелями. По всей видимости, они послужили пищей для огня», — уточнил он.

В дептрансе Москвы сообщили, что движение по Тюменскому проезду временно перекрыто.

«В связи с возгоранием в производственном здании по адресу: Открытое шоссе, 12с2, перекрыто движение по Тюменскому проезду», — заявили там.

Столичное управление МЧС добавило, что пожар в производственно-складском здании на Востоке города тушат на площади 2 тыс. кв.м.

На месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники.

О пожаре на Открытом шоссе в Восточном административном округе столицы стало известно вечером 3 декабря. Огонь вспыхнул на территории Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА).

По информации МЧС, людей в здании на момент возгорания не было. Информации о пострадавших не поступало.

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