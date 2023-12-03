ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили три кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, там сообщили, что по Никитовскому району Горловки в 20:40 было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, по Киевскому району Донецка — по два снаряда калибра 155 мм в 20:45, 20:50 и 20:55. Позже, в 22:35, было выпущено еще три снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка.

Также 3 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Повреждены шесть жилых зданий в Кировском и Ленинском районах столицы ДНР, а также в Никитовском районе Горловки.

Позже в этот день стало известно, что в результате обстрела Ленинского района Донецка пострадали как минимум пять человек. Официальные данные о числе пострадавших уточняются. «Известия» показали разрушения после обстрела.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».