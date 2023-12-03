Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны
Мир
ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ
Мир
Белый дом заявил об отчаянной нужде в дополнительных деньгах для Украины
Мир
В ЦАХАЛ заявили о найденных 800 шахтах туннелей ХАМАС в секторе Газа
Мир
Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге
Мир
В ЦАХАЛ заявили о нанесении 10 тыс. авиаударов по сектору Газа
Мир
Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе
Мир
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об активных боевых действиях на юге сектора Газа
Мир
В Киеве заявили об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным
Мир
Эстонская полиция предупредила выезжающих в РФ о возможном закрытии границ
Общество
В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
Мир
Минздрав Газы сообщил о более чем 15,5 тыс. погибших в анклаве
Армия
Артиллеристы ВС РФ поразили БМП Bradley с боевиками ВСУ в Клещеевке
Мир
В Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам
Происшествия
На синей ветке столичного метро увеличили интервалы движения поездов
Сюжет:

ВФУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили три кассетных боеприпаса по Горловке. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:45 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, там сообщили, что по Никитовскому району Горловки в 20:40 было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм, по Киевскому району Донецка — по два снаряда калибра 155 мм в 20:45, 20:50 и 20:55. Позже, в 22:35, было выпущено еще три снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка.

«Это чистой воды террор»
Массовые обстрелы Донецка привели к гибели десятков людей, Россия инициировала заседание Совбеза ООН

Также 3 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Повреждены шесть жилых зданий в Кировском и Ленинском районах столицы ДНР, а также в Никитовском районе Горловки.

Позже в этот день стало известно, что в результате обстрела Ленинского района Донецка пострадали как минимум пять человек. Официальные данные о числе пострадавших уточняются. «Известия» показали разрушения после обстрела.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023