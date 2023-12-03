Всё больше западных сторонников жесткой обороны Украины меняют мнение об исходе конфликта и рекомендуют Киеву отказаться от требований возврата республики к границам 1991 года в обмен на установление мира. Об этом пишет экс-разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер в блоге аналитической компании Energy Intelligence.

«Многие бывшие сторонники жесткой линии победы Украины теперь открыто заявляют о своей поддержке урегулирования путем переговоров, при котором Украина принимает статус-кво <...>», ― пишет Риттер в статье, опубликованной 1 декабря.

Как считает эксперт, администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за вмешательства в украинский конфликт пошатнула репутацию Вашингтона на международной арене и обрекла себя на политический провал.

2 декабря эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что западные и украинские аналитики активизировали риторику о возможном перемирии России и Украины после провала контрнаступления Киева и начала обострения ближневосточного конфликта.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Макговерн также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.