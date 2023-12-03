Белый дом заявил об отчаянной нужде в дополнительных деньгах для Украины

Власти США отчаянно нуждаются в одобрении конгрессом дополнительных средств, в том числе для поддержки Киева. Об этом в очередной раз заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала ABC News 3 декабря.

«Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование <...> включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся. Включены средства для Израиля. Там также деньги на безопасность границы», — сказал он.

Кирби сделал акцент на том, что ранее президент США Джо Байден представил план реформ в миграционной сфере, и поэтому необходимо выделить средства на финансирование мер по охране американских границ и пресечению нелегальной миграции.

«Если они серьезно настроены на реформы в миграционной сфере, то должны принять это предложение президента. Они также должны одобрить наш запрос на дополнительное финансирование, все четыре крупных пункта, среди них также средства на Индо-Тихоокеанский регион, что важно для нашей национальной безопасности. Мы призываем конгресс сделать всё это незамедлительно», — подытожил он.

1 декабря Кирби также призывал американский конгресс одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Тогда он заявил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

27 ноября Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Накануне лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер выразил мнение, что Украине будет трудно получить новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. По его словам, препятствием является политика Белого дома в отношении ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Украины.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву «успокоительной пилюлей». Он указал, что положение на фронте и в украинской власти на грани коллапса.

19 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.