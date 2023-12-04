А в снег идет: The Hatters играют на морозе, Питер Гэбриел — на Луне

Юра Музыченко зовет играть в снежки, Брюс Дикинсон предвещает конец света, а Бейонсе дает бой Тэйлор Свифт. Декабрь — время рождественских песен и беззаботной фоновой музыки. Но такой репертуар мы еще успеем послушать. А пока — давайте включим нечто иное: экстравагантные, необычные и подчас весьма суровые песни, кажется, вобравшие в себя все противоречия и эмоции этого года. «Известия» помогут составить оптимальный плейлист.

Peter Gabriel — i/o

Питер Гэбриел довел до финиша свой «лунный» альбом. В течение года мы не раз рассказывали о синглах из i/o, которые музыкант стабильно выпускал каждый месяц аккурат в полнолуние. Причем ровно через две недели те же песни публиковались в альтернативном варианте. Соответственно, одна версия получала название Dark Side Mix («Микс темной стороны»), а другая — Bright Side Mix («Микс светлой стороны»).

И вот к началу декабря оказались обнародованы все 12 композиций, причем последнюю, Live and Let Live, Гэбриел выложил одновременно в обоих миксах. Спрашивается, какая же интрига осталась для самого лонгплея? Никакой, за исключением того, как разрозненные песни «темной» или «светлой» стороны воспринимаются подряд.

И вот что интересно: один из самых необычных в плане концепции альбомов Гэбриела звучит, напротив, едва ли не традиционнее всего. Здесь много прекрасных мелодий, много запоминающихся мотивов, и при всех весьма мрачных темах, которые поднимает артист (старение, смерть), эта музыка попросту доставляет удовольствие. Пожалуй, кого-то может это и оттолкнуть. Такое ощущение, что тебе обещали лекцию по высшей математике, а в итоге дали задачки для пятого класса. С другой стороны, многие экспериментаторы, перешагнув определенный возрастной рубеж, вдруг начинают тяготеть к простым средствам и простым истинам. Возможно, Гэбриел на склоне лет обрел ту самую мудрость, которая не требует заумствований и многословия. И хочет поделиться ей с нами. Ну а что же до лунной концепции — красивая маркетинговая оболочка еще никому не мешала.

Bruce Dickinson — Afterglow Of Ragnarok

Один из самых известных рок-вокалистов в мире — Брюс Дикинсон из Iron Maiden — в свои 65 не перестает удивлять. Вместе с писателем Тони Ли и иллюстратором Стазом Джонсоном он задумал проект, в котором музыка будет сочетаться с графическими новеллами (взрослыми комиксами) и короткометражными фильмами. Итоговый альбом под названием The Mandrake Project выйдет в начале 2024 года (это именно сольная работа Дикинсона, без участия остальных «железных дев»), но первый сингл Afterglow of Ragnarok доступен уже сейчас — в цифровом виде и на семидюймовом виниле. А вместе с песней опубликовано восьмиминутное видео, соавтором сценария которого выступил сам Дикинсон.

При всем визуальном пафосе ролика впечатление он производит смешанное: создатели собрали, кажется, все возможные штампы из ужастиков и компьютерных игр. Дикинсон в балахоне с капюшоном предвещает конец света, в кадре мелькают сатанинские знаки и адское пламя, ну а остальные персонажи и локации выглядят как 3D-анимация из Max Payne. Впрочем, чего у Дикинсона не отнимешь, так это музыкальных данных: жесткий мрачный хард-рок в его исполнении звучит не менее убедительно, чем в золотые годы Iron Maiden.

Beyonce — My House

Бейонсе, без сомнений, один из главных музыкальных ньюсмейкеров года. Сначала прошел триумфальный тур Renaissance, на который из-за невиданного ажиотажа было весьма непросто достать билеты, теперь же артистка выпускает фильм, снятый как раз на шоу тура. Здесь, конечно, интересно, чья лента окажется успешнее — Бейонсе или Тэйлор Свифт.

Поп-звезда вступила в игру раньше дивы r’n’b и на данный момент собрала в мире уже почти $250 млн: многим блокбастерам и не снились такие результаты. Понимая, насколько серьезная у нее соперница, Бейонсе, видимо, решила бросить в ход все козыри и выпустила аккурат к старту проката Renaissance: A Film By Beyonce новый сингл, вошедший в саундтрек картины. Однако миссис Ноулз здесь практически не поет, а только скандирует строки текста. Лишь в середине композиции она вдруг выдает несколько рулад, но они оказываются практически фоновыми. В общем, композиция получилась совершенно немелодичной, зато энергия в My House бьет ключом. Что и говорить о безупречном продюсировании — от моднейших битов до финального квази-госпела.

The Hatters — «Выходи играть в снежки»

Самая разудалая и отвязная российская группа The Hatters удачно подгадала выход своего сингла к невиданному московскому снегопаду. «Снега навалил / Дед Мороз, — спасибо / И я всё слепил / Из того, что было» — поет Юра Музыченко, готовясь в клипе к новогодней вечеринке, после чего устраивает вовсе не снежный бой, как можно подумать исходя из текста песни, а дикий джем-сейшн в тесной квартирке. Правда, снежком в физиономию он всё равно получит (как и остальные музыканты группы), но в конце всех ждет теплое домашнее застолье с салатом оливье и мандаринами.

The Hatters, даром что называются по-английски, похоже, становятся самой народной группой, чувствуя русскую публику и реалии ее жизни как никто другой. При этом — никаких заигрываний с попсой, шансоном и прочими «низкими» жанрами. Джипси-фолк с аккордеоном в куплетах и жесткая танцевальная электроника в припевах (голос Музыченко там вдобавок пропущен через автотюн) — самое что ни на есть модное и при этом непафосное звучание. Ну и во всем — и в видео, и в текстах, и в аранжировках — неизменная ирония. А что вы хотели в XXI веке?

Shortparis — «Гроздья гнева»

Группа Shortparis, совсем недавно выпустившая сборник композиций из фильма «Чувства Анны», вдруг решила без всяких пауз порадовать поклонников новой порцией музыки. Причем не просто синглом, а мини-альбомом из пяти треков. Один из них («Гроздья гнева») мы уже слышали прежде — и отмечали, насколько он непохож своим экспрессивным звучанием на большинство прежней музыки Shortparis, включая тот же саундтрек для Анны Меликян.

Как оказалось, весь новый релиз выдержан в том же неистовом духе, что и титульная песня. Вот уж действительно, название как нельзя лучше характеризует музыку. И это смелый ход. Ведь получается, что здесь вовсе нет контрастов, а есть только поток негативной энергии, которая гейзером бьет буквально в каждой фразе Николая Комягина, отдавая громовыми раскатами ударных и молниями взрывной электроники.

При этом тексты, как всегда у Shortparis, загадочны и иносказательны. Поток сюрреалистических образов, упрямо сопротивляющихся попыткам свести их к какому-то четкому месседжу. И в этом плане «Гроздья гнева» напоминают сеанс шаманизма или даже экзорцизма: рациональному анализу происходящее не поддается, созерцать это страшновато, но хочется верить, что потом наступит облегчение.

Александр Сладковский и ГАСО РТ — Третья симфония Густава Малера

В Москве прозвучала самая большая — Третья — симфония Густава Малера. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского исполнил этот более чем полуторачасовой опус в зале им. Чайковского, завершив свой многолетний малеровский цикл. Четыре года назад маэстро рассказал в интервью «Известиям», что хочет сыграть все симфонии композитора. «Люблю охватывать необъятное» — признавался он. И вот этот титанический труд завершен. Причем оценить интерпретацию можно и не выходя из дома: вечер транслировался в реальном времени, запись бесплатно доступна на сайте Филармонии.

Прежде всего надо с гордостью признать: российские музыканты могут играть Малера не хуже австрийцев и немцев. Козырь оркестра Сладковского — медные духовые: никакой фальши даже в самых сложных местах партитуры, но при этом — идеальный баланс с остальными группами и сияющие соло в кульминациях. Ну и, как мы уже привыкли, Сладковский подчеркивает динамические контрасты — и коллектив, едва помещающийся на сцене (в Третьей симфонии к оркестру присоединяются еще два хора), в полной мере реализует концепцию дирижера. ГАСО РТ может давать тишайшее, нежнейшее звучание. А может — наполнять зал гигантской волной tutti. Особенно впечатляюще это, конечно, проявляется в финальной части, построенной как постепенное непрерывное нарастание. У Сладковского она прозвучала на едином дыхании — даром что это почти полчаса музыки.

Плейлист «Известий»

Песни The Hatters и Shortparis в нашем плейлисте, конечно, есть. А что помимо них? Свежий рождественский сингл американцев Boyce Avenue, продолжающих выпускать музыку на наших стримингах вопреки всем санкциям, оригинальный ремикс на депешевскую Freelove от немецких электронщиков Blank & Jones и «Ноктюрн» Чайковского в исполнении советско-литовского пианиста Вадима Хаймовича.