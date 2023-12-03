На синей ветке столичного метро увеличили интервалы движения поездов
На востоке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом вечером 3 декабря сообщил департамент транспорта столицы.
«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», ― гласит Telegram-канал департамента.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Менее чем через 10 минут дептранс сообщил о том, что движение поездов вводится в график.
Ранее, 1 декабря, сообщалось, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве было временно приостановлено из-за падения человека на пути.
Подробностей о произошедшем не приводилось. Однако очевидцы с одной из станций поделились видео в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», сообщив, что на пути упал нетрезвый мужчина.