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На синей ветке столичного метро увеличили интервалы движения поездов

На синей ветке столичного метро увеличили интервалы движения поездов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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На востоке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом вечером 3 декабря сообщил департамент транспорта столицы.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», ― гласит Telegram-канал департамента.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Менее чем через 10 минут дептранс сообщил о том, что движение поездов вводится в график.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве было временно приостановлено из-за падения человека на пути.

Подробностей о произошедшем не приводилось. Однако очевидцы с одной из станций поделились видео в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО», сообщив, что на пути упал нетрезвый мужчина.

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