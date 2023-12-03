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ХАМАС заявило о подрыве туннелей с военными ЦАХАЛ

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Представители бригады «Аль-Кассам», военного крыла палестинского движения ХАМАС, заявили о подрыве в секторе Газа заминированного туннеля шахты военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которую они использовали как укрытие. Об этом сообщили в Telegram-канале бригады 3 декабря.

«Бойцам «Аль-Кассама» удалось взорвать туннель, заминированный пехотными сионистскими силами в районе Аш-Шейх Радван города Газа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва были серьезно ранены израильские военные. А представителей ЦАХАЛ, которые попытались эвакуироваться из туннеля, бригада «Аль-Кассам» расстреляла из минометов.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

Ранее в тот же день в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что обнаружили в секторе Газа 800 шахт туннелей, построенных боевиками ХАМАС.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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