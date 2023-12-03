ЦАХАЛ сообщила об обстреле Сирии в ответ на удар с ее стороны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Сирии в ответ на обстрел своей территории. Об этом 3 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«После сообщения о сиренах воздушной тревоги, которые прозвучали в мошаве Кешет на севере Израиля, был зафиксирован снаряд, направлявшийся из Сирии. <…> ЦАХАЛ наносит удары по источнику огня», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что снаряд из Сирии упал в открытой местности. Кешет находится на контролируемых Израилем Голанских высотах.

Накануне замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля обстреляли сирийский город Дамаск из четырех истребителей F-16. Он отметил, что большую часть авиабомб удалось сбить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Сирии.

Ранее, 28 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Сирия рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией палестино-израильского конфликта.

26 ноября сообщалось, что аэропорт столицы Сирии Дамаска подвергся обстрелу со стороны ЦАХАЛ. До этого, 22 ноября, четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции. Тогда сообщалось, что средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.

МИД Сирии, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.