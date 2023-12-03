Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге

Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге около границы двух стран. Об этом 3 декабря сообщил связанный с движением перевозчиков польский политик Рафал Меклер, опубликовав соответствующее видео в соцсети Х (бывш. Twitter).

На кадрах видно, как люди в светоотражающих жилетах переходят дорогу по пешеходному переходу в обе стороны так, чтобы на нем всегда оставались люди. Таким образом они не позволяют проехать легковым автомобилям.

По словам Меклера, блокирование происходит в населенном пункте Ситанец недалеко от Замостья.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве.