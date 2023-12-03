В ЦАХАЛ заявили о найденных 800 шахтах туннелей ХАМАС в секторе Газа

В секторе Газа обнаружены 800 шахт туннелей, построенных боевиками радикального движения ХАМАС. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С начала наземной операции в секторе Газа солдаты ЦАХАЛ обнаружили более 800 шахт к подземным туннелям ХАМАС. Около 500 шахт тоннеля были разрушены с использованием различных оперативных методов, в том числе с помощью взрывчатки и блоков», — сообщило ведомство в Telegram.

В пресс-службе отметили, что некоторые туннели соединяли стратегические объекты ХАМАС в единую подземную сеть. Шахты также располагались в жилых районах, многие из которых находились рядом или внутри школ, детских садов, мечетей и игровых площадок.

«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили в некоторых шахтах большое количество оружия. Эти выводы являются еще одним доказательством того, как ХАМАС намеренно использует гражданское население и инфраструктуру в качестве прикрытия для своей террористической деятельности внутри сектора Газа», — заявили в ЦАХАЛ.

После обнаружения туннелей израильские военнослужащие исследуют их и готовят к разрушению.

Также в этот день в ЦАХАЛ рассказали, что с начала операции в секторе Газа военно-воздушные силы страны нанесли около 10 тыс. авиаударов, в результате чего были разрушены террористические ячейки, террористическая инфраструктура, командные центры, туннельные шахты и склады оружия.

Накануне сообщалось, что ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Также истребители атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге анклава. В пресс-службе израильской армии также добавили, что бойцы боевой группы 401-й бригады уничтожили отряды противника и вели огонь по его объектам на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.