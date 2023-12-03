В Саратове в отношении забросавших снегом Вечный огонь подростков завели дело

В отношении подростков, которые забросали Вечный огонь снегом в Саратове, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале прокуратуры Саратовской области.

В ведомстве указали, что на месте братской могилы на Театральной площади города несовершеннолетние совершили противоправные действия на Вечном огне.

Соответствующие кадры были распространены в соцсетях. На них видно, что школьники закидали Вечный огонь снегом, после чего устроили там фотосессию. После этого следственное управление Следственного комитета (СК) России по Саратовской области сообщило, что по данному факту организована проверка.

Полицейские также установили личность молодых людей — ими оказались подростки 12–13 лет.

«По результатам процессуальной проверки ОП №1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Продолжается установление обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними, добавили в ведомстве.

В июле полицейские задержали подростка, который прикурил от Вечного огня в Волгограде. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ.