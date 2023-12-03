Мужчина убил бабушку молотком в Москве

Мужчина убил свою бабушку с помощью молотка в квартире на западе Москвы. Об этом 3 декабря сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«По данным следствия, 3 декабря 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на площади Победы в городе Москве, мужчина 1989 года рождения ударил молотком по голове своей престарелой бабушки», — сообщило ведомство в Telegram.

От полученных травм женщина 1944 года рождения скончалась на месте. Нападавший был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый будет доставлен в следственный отдел, где следователи проведут допрос.

Ранее, 23 ноября, в подмосковном Королеве было найдено тело 83-летней пенсионерки, которую приковали ремнем и замком к батарее. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что женщину привязала к батарее 44-летняя дочь. Она заявила, что хотела помочь матери, чтобы она не причиняла себе вред. По ее словам, пенсионерка в силу возраста часто падала и сильно болела.