На Украине китайский блогер осужден за съемку работы ПВО
В Одессе китайского блогера Ван Цзысяня осудили за съемку работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что Приморский районный суд Одессы приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако уточняется, что блогер освобожден от отбытия наказания испытательным сроком на 1 год.
Известно, что мужчина несколько раз снимал работу системы ПВО, опубликовав затем видео на YouTube-канале с комментариями о месте и времени съемки. По данным ведомства, все ролики позволяют идентифицировать местоположение огневых групп ВСУ и вид применяемой техники.
Блогер признал свою вину. Он также перечислил на нужды украинской армии 150 тыс. грн (около 370 тыс. рублей).
В стране действует закон, согласно которому публикация фото и видео военнослужащих и военных объектов, а также траектории полета ракет, мест их попадания и работы ПВО ограничена.
Ранее, 1 ноября, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что главная проблема украинской ПВО в ее несистемном характере и низком уровне защиты западных систем ПВО. Эксперт отметил, что системы ПВО, которые Запад отправляет Украине, «показали свою полную неспособность противостоять нашим воздушным компонентам».