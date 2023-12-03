На Украине китайский блогер осужден за съемку работы ПВО

В Одессе китайского блогера Ван Цзысяня осудили за съемку работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что Приморский районный суд Одессы приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако уточняется, что блогер освобожден от отбытия наказания испытательным сроком на 1 год.

Известно, что мужчина несколько раз снимал работу системы ПВО, опубликовав затем видео на YouTube-канале с комментариями о месте и времени съемки. По данным ведомства, все ролики позволяют идентифицировать местоположение огневых групп ВСУ и вид применяемой техники.

Блогер признал свою вину. Он также перечислил на нужды украинской армии 150 тыс. грн (около 370 тыс. рублей).

В стране действует закон, согласно которому публикация фото и видео военнослужащих и военных объектов, а также траектории полета ракет, мест их попадания и работы ПВО ограничена.

Ранее, 1 ноября, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что главная проблема украинской ПВО в ее несистемном характере и низком уровне защиты западных систем ПВО. Эксперт отметил, что системы ПВО, которые Запад отправляет Украине, «показали свою полную неспособность противостоять нашим воздушным компонентам».