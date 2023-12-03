Киссинджер в последнем интервью назвал отсутствие диалога США с Россией главной проблемой

Главной проблемой в отношениях США и России стало отсутствие диалога между двумя странами. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в своем последнем интервью, опубликованном 2 декабря газетой Politico.

«Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет», — рассказал он 18 октября на встрече фонда WORLD.MINDS.

По его словам, мировые лидеры потерпели неудачу и не смогли освоить основные фундаментальные и тактические концепции.

«Обществам необходимо найти способ решения своих проблем, избегая постоянной череды конфликтов. Это вызов. Мы столкнулись с периодом постоянных конфликтов, приводящих к крупным войнам, разрушающим большую часть построенной цивилизации», — заявил Киссинджер.

30 ноября агентство Reuters сообщило, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

Ранее, 28 ноября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что основы для ведения диалога России с США о стратегической стабильности сейчас нет. По его словам, Соединенным Штатам необходимы зримые сдвиги к лучшему в их политике для диалога по этой теме и контролю над вооружениями.

Накануне, 27 ноября, замглавы МИД РФ также отметил, что если США решат возобновить такое обсуждение, то вряд ли они увидят в ответе России то, что покажется им шагом навстречу. Он указал на то, что в последнее время в российско-американских отношениях случилось немало негативных событий, которые не позволяют вновь начать политический диалог.

Ранее, 25 октября, Рябков сообщил, что Россия получила от Соединенных Штатов предложения возобновить диалог по договору о стратегической стабильности и контролю над вооружениями (ДСНВ) и сейчас изучает их. Тогда он отметил, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а РФ к этому не готова.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров 26 октября также заявил, что Вашингтон просит возобновить процесс инспекций в рамках ДСНВ, однако Москва считает это невозможным, потому что не доверяет другой стороне.