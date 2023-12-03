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Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины

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Фото: vk.com/kvles
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В Приморье местный рыбак был вынужден всю ночь ходить в носках на морозе после того, как у него загорелся автомобиль. Об этом 3 декабря «РИА Новости» рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артем Колесник.

По его словам, мужчина отправился на рыбалку, однако у него загорелась машина. В автомобиле сгорели ботинки и телефон, в результате чего он остался в одних носках на морозе.

«Ночью пытался выйти к зимовью, но, видимо, заблудился: в одну сторону пошел, потом в другую. До населенного пункта 40 км, я думаю, он бы не дошел, если бы не встретил наших (сотрудников. — Ред.)», — отметил Колесник.

Приморец ходил в носках по лесу 15 часов, а затем его обнаружили лесничий и водитель. Они хотели отвезти мужчину в больницу, однако тот попросил отвезти его домой. За помощью к медикам он обратился на следующий день.

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Ранее, 24 ноября, в Свердловской области двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе на морозе в одном только памперсе и распашонке. Ребенок ушел из дома, когда присматривающая за ним старшая сестра уснула. В результате девочка получила сильное обморожение. Она находится в тяжелом состоянии.

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