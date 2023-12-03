Мужчина зарезал четырех членов семьи и ранил двух полицейских в Нью-Йорке

Житель Нью-Йорка зарезал четырех членов своей семьи и ранил двух полицейских. Об этом 3 декабря сообщила газета New York Post.

Трагедия произошла ранним утром в районе Фар-Рокуэй. В полицию позвонила девушка, которая заявила, что ее двоюродный брат убивал ее родственников. Прибывшие на место полицейские обнаружили подозреваемого, убегающего вместе с чемоданом.

Во время разговора с полицейскими мужчина достал кухонный нож и ударил одного офицера в шею, а другого в лицо. Его тут же застрелил еще один полицейский.

Внутри дома были обнаружены четыре тела с ножевыми ранениями, в том числе 12-летнего мальчика и 11-летней девочки, а также раненая 61-летняя женщина и подожженный диван.

Полицейские установили, что нападавшим был 38-летний Кортни Гордон, ранее арестованный за домашнее насилие. Погибшие были его родственниками, которых он приехал навестить.

Ранее, 2 декабря, один человек погиб и по меньшей мере один был ранен в результате нападения неизвестного на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже. Полицейским удалось задержать злоумышленника. По информации телеканала BFMTV, 26-летний француз напал с ножом на гражданина Германии, который впоследствии скончался.