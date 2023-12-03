В ЦАХАЛ заявили о нанесении 10 тыс. авиаударов по сектору Газа

Авиация Израиля нанесла около 10 тыс. ударов по сектору Газа. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С начала войны под руководством солдат ЦАХАЛ на местах в короткие сроки было нанесено около 10 тыс. авиаударов. Солдаты быстро выполнили миссии и разрушили террористические ячейки, террористическую инфраструктуру, командные центры, туннельные шахты, склады оружия и многое другое», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

Пресс-служба отметила, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа в полном сотрудничестве с авиацией военно-воздушных сил.

Накануне сообщалось, что ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 400 террористическим объектам в секторе Газа. Также истребители атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса на юге анклава. В пресс-службе израильской армии также добавили, что бойцы боевой группы 401-й бригады уничтожили отряды противника и вели огонь по его объектам на севере анклава.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

ЦАХАЛ в этот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.