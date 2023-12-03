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В Москве возбудили уголовное дело о гибели двух детей при пожаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После гибели двух детей при пожаре в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 3 декабря сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«3 декабря 2023 года произошло возгорание в квартире дома, расположенного на улице Библиотечная. В столичную больницу доставлено три человека, в том числе двое детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом», — сообщило ведомство в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В связи с произошедшим назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

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Возгорание произошло вечером в воскресенье, 3 декабря. В результате пострадали один взрослый и двое детей. Из дома эвакуировали 30 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.

Позднее стало известно, что оба ребенка, девочка 2014 и мальчик 2019 годов рождения, скончались в больнице. Детей пытались реанимировать врачи скорой помощи.

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