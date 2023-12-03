Политолог заявил об ослаблении Зеленского в случае ухода Залужного в отставку

Позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабнут, если он отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 3 декабря заявил украинский политолог Сергей Фесенко.

«Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского», — заявил он телеканалу NBC.

Фесенко отметил, что Залужный является вторым по популярности человеком в стране и президентская команда видит в нем конкурента. Эксперт напомнил, что заявления главнокомандующего ВСУ о положении дел на фронте вызвали публичную критику со стороны офиса президента.

2 декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

До этого, 20 ноября, газета The Guardian написала, что хотя Зеленский и исключил проведение выборов президента следующей весной, на фоне конфликта с Залужным у него есть опасения относительно политического единства руководства страны во время боевых действий.

Перед этим, 14 ноября, депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

11 ноября газета The Daily Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.