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«Известия» показали кадры последствий обстрела Лисичанска

Жители Лисичанска сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) накануне, 2 декабря, как минимум четыре раза подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков 3 декабря побывал в городе и показал последствия ударов.

Как отметил журналист, окраина Лисичанска находится ближе всего к линии боевого соприкосновения.

«Сюда достает огромное количество различного вооружения, которое используют украинские националисты: это и реактивные системы залпового огня «Град», и различные кассетные боеприпасы, которыми в этот раз и был нанесен удар по частному сектору и по людям», — рассказывает Кильдибеков.

Жители города подтвердили, что ВСУ атаковали Лисичанск именно кассетными боеприпасами. Обстрел был настолько плотный, что на одну только маленькую улицу частного сектора пришлось три прилета.

В результате были повреждены дома и выбиты стекла.

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Днем ранее сообщалось, что при атаке украинской армии на Лисичанск пострадали четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницу, им была оказана помощь.

Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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