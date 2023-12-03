Карпин назвал «убийством футбола» проведение матча ЦСКА и «Ростова» в снегопад

Проведение матча ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ) в снегопад убило футбол в этой игре. Об этом 3 декабря заявил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Со мной не принимали решение. Красная карточка — ерунда. То, что вы увидели, — это убийство футбола», — сказал он на пресс-конференции.

Карпин заявил, что ничто не мешало перенести игру на более удобную дату.

ЦСКА одержал победу в матче благодаря голам Федора Чалова и Виктора Мендеса. В компенсированное время матча у «Ростова» был удален защитник Виктор Мелехин. По итогам встречи ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Ростов» остался на десятом.

Из-за снегопада перед матчем организаторам пришлось чистить поле от снега с помощью трактора. Также во время самого матча работники стадиона продолжали убирать снег с помощью лопат.

Также в этот день «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 и вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ. Он обошел на два очка «Зенит», занимающий второе место.