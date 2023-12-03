Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар
Мир
МЧС показало видео с эвакуированными из сектора Газа россиянами
Происшествия
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Общество
Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве
Мир
На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Один взрослый и двое детей пострадали на пожаре в квартире на востоке Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека пострадали в результате пожара в квартире в многоквартирном доме на Библиотечной улице в Москве. Об этом 3 декабря сообщил источник «Известий».

Предварительно, это мужчина 1975 года рождения и двое его детей — девочка 2014 и мальчик 2019 годов рождения. Мать семейства во время ЧП находилась на работе. Все пострадавшие переданы медикам.

В распоряжении «Известий» также есть кадры с места пожара.

Как сообщили в МЧС России, из дома эвакуировали 30 человек. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.

Возгорание произошло вечером в субботу. Причины происшествия и другие подробности уточняются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023