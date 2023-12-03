Один взрослый и двое детей пострадали на пожаре в квартире на востоке Москвы

Три человека пострадали в результате пожара в квартире в многоквартирном доме на Библиотечной улице в Москве. Об этом 3 декабря сообщил источник «Известий».

Предварительно, это мужчина 1975 года рождения и двое его детей — девочка 2014 и мальчик 2019 годов рождения. Мать семейства во время ЧП находилась на работе. Все пострадавшие переданы медикам.

В распоряжении «Известий» также есть кадры с места пожара.

Как сообщили в МЧС России, из дома эвакуировали 30 человек. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 25 кв. м.

Возгорание произошло вечером в субботу. Причины происшествия и другие подробности уточняются.