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«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ

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Фото: vk.com/fckrasnodar
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 в 17-м туре «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Матч проходил 3 декабря на стадионе «Краснодар».

Хозяева поля открыли счет в компенсированное время первого тайма благодаря реализованному пенальти Эдуарда Сперцяна. На 51-й минуте гости сравняли после гола Степана Оганесяна. На 76-й минуте Ильзат Ахметов забил победный мяч для принимающей команды.

По итогам встречи «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Занимающий второе место «Зенит» уступает ему два балла.

«Оренбург» продлил до семи матчей безвыигрышную серию и остался на 13-м месте с 17 очками.

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Ранее в этот день состоялся матч ЦСКА и «Ростова». Перед игрой для расчистки поля от снега пришлось использовать трактор. Армейцы одержали победу со счетом 2:0 и поднялись на пятое место в чемпионате России.

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