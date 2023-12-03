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В ЦАХАЛ заявили о нанесении 10 тыс. авиаударов по сектору Газа
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Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе
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В Киеве заявили об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным
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Эстонская полиция предупредила выезжающих в РФ о возможном закрытии границ
Общество
В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
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Минздрав Газы сообщил о более чем 15,5 тыс. погибших в анклаве
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Артиллеристы ВС РФ поразили БМП Bradley с боевиками ВСУ в Клещеевке
Мир
В Германии призвали прекратить выплаты украинским беженцам
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МЧС показало видео с эвакуированными из сектора Газа россиянами
Происшествия
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Общество
Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве
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На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов
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История в отеле

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